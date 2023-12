Maggioranza spaccata sul Superbonus | scoppia il caso Manovra | blitz di Forza Italia | Giorgetti stoppa tutto

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 12 dicembre 2023) Caos sul. A creare il corto circuito all’interno dellal’introduzione da parte didi una Sal (stato di avanzamento lavori straordinaria, che stando a quanto dichiarato dalla deputata azzurra Erica Mazzetti “è una proposta che non comporta costi e oneri ulteriori per lo Stato e sopratche salvaguarda i condomini”. Una proroga di due mesi, in sostanza, per i lavori nei condomini che potranno concludere i lavori già avviati – e certificati – e godere delper l’anno 2023. Spietata, però, la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze che “esclude (e smentisce) qualsiasi ipotesi di proroga delcircolata in queste ore e pubblicata da alcuni organi di stampa”. Segui su affarni.it