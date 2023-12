Made in Italy i panelli fotovoltaici per raggiungere l’asteroide binario Didymos e la sua luna Dimorphos

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) A un anno dalla nuova missione versosono pronti a volare, i pannellirealizzati in Italia per la missione di difesa planetaria Hera, che l’Agenzia Spaziale Europea lancerà nell’ottobre 2024 pere la sua. La sonda sarà alimentata attraverso due ali con tre pannelli solari ciascuna, per un totale di circa 14 metri quadrati e oltre 1.600 celle, ciascuna grande quasi il doppio di una carta di credito. Il gruppo Leonardo ha realizzato i pannelli della missione a Nerviano (Milano), mentre Beyond Gravity è responsabile del solar array, ovvero la struttura e i meccanismi che li muovono. Progettati e qualificati per funzionare a temperature comprese tra -100°C e +140°C, i pannelli ...