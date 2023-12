M5s | Chiara Appendino nuova vicepresidente

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 dicembre 2023) Milano, 11 dic. (askanews) –è ladel Movimento 5Stelle. Questo il risultato della consultazione in rete degli iscritti. Per l’ex sindaca di Torino hanno votato sì in 18.503 (854 i no). Claudio Cominardi è stato eletto tesoriere, mentre Pasquale Tridico è stato eletto coordinatore del Comitato per la formazione e l’aggiornamento. Approvata (17.479 sì, 1.878 no) la proposta di destinazione di un milione di euro delle restituzioni dei portavoce alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione di maggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.