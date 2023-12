Lutto nel mondo della musica | Lele muore a 59 anni

(Di martedì 12 dicembre 2023)nelper la morte diPanigada. Educatore professionale, musicista, è scomparso all’età di59a causa di una malattia incurabile. Lavorava nell’ambitosalute mentale ed era molto impegnato nelle iniziative sociali durante le quali spesso partecipava traducendo inle emozioni con voce e chitarra. E’ stato insegnante alla Scuolale di Capannori ed ha lavorato con il dottor Enrico Marchi nell’innovativo campomusicoterapia. In tantissimi hanno voluto esprimere un messaggio di cordoglio alla famiglia. Leggi anche: Morta Anna Cardwell: la star americana aveva 29“Grande artista e grande persona” Tantissimi i messaggi in ricordo di ...

Ivana Spagna a La volta buona: "Un sogno mi ha salvata da un incidente

...quindi dichiarato che forse è arrivata distrutta alla fine del suo tour perchè non ha elaborato il. E l'ospite ha quindi confessato che in effetti ha anche preso tranquillanti per dormire....

Genova: lutto nel commercio in Valpolcevera, scomparso Piero Oliva Il Secolo XIX

Lutto nel mondo del vino: morto Piergiorgio Cielo, il padre del Freschello Corriere

Come è morta Zahara: la cantante sudafricana aveva 36 anni

Come è morta Zahara: la cantante sudafricana aveva 36 anni. L'annuncio del ministro della Cultura del Sud Africa ...

Addio a Zahara: la cantante è morta a 35 anni

L'artista era diventata famosa nel 2011 con il suo album Loliwe che ha avuto successo in tutta l'Africa e oltre. Come giovane stella emergente nel 2011 era anche stata invitata a suonare in privato ...