L’undicesimo capitolo di Saw è in arrivo | tutto quello che sappiamo

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 12 dicembre 2023) Uno spettro familiare torna per infondere il terrore per l’undicesima volta. Dalla Lionsgate, è stata rivelata la prevista data d’uscita di Saw XI, seguito della lunga e spaventosa serie thriller. Il gioco, come svela il loro post su Instagram, continua. Sarà interessante scoprire se il prossimo film sarà all’altezza delle aspettative o se inciamperà come alcuni dei suoi predecessori. Ci aspettiamo terrore, abilità ingegnose e, ovviamente, pittoresche trappole di Saw. E mentre ci si prepara per la tensione che verrà, non perdiamo l’occasione di guardare indietro e riflettere su come si sono svolti i capitoli precedenti in questa storia di orrore piena di colpi di scena. Quando esce Saw XI? L’annuncio dell’uscita Un colpo di scena tanto atteso quanto improvviso: la Lionsgate ha annunciatodella serie horror più lunga della ...