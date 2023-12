Luminarie | vetrine | eventi | Grottaminarda città accogliente

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStanno riscuotendo particolare gradimento lea tema musicale allestite per le strade di: note, strumenti musicali, il grande albero in Piazza XVI Marzo ed il suggestivo Presepe; così come sta riscuotendo gradimento il Contest della “Vetrina di Natale” che sta galvanizzando molti esercenti, tant’è che l’Amministrazione ha deciso di prorogare la tempistica per l’iscrizione (16 dicembre). Entrambe le cose, insieme, stanno contribuendo a creare una calda atmosfera, a rendere lapiù gradevole edper lo shopping natalizio o per trascorrere una serata in uno dei tanti locali. «Lesono molto belle – afferma il Sindaco Marcantonio Spera – per il prossimo anno estenderemo anche ad altre zone del paese. Ledei ...