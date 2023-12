Luminarie fasciste | l' ultima polemica tocca il Natale Scoppia il caso

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023) A poche ore dall'accensione delle, c'è chi ha dovuto sollevare l'ennesima, inutile,. In un comune in provincia di Brescia, Gavardo, il sindaco è stato costretto a spiegare agli abitanti il significato del termine "XMas", che, come è ormai noto a tutti, è un'abbreviazione di "Christmas" e non, come è stato interpretato da alcuni, un riferimento alla "Decima Mas". Il motivo per cui èto il? Come anticipato, l'amministrazione ha fatto installare una grande insegna luminosa in paese per augurare a tutti buone feste, ma questa decisione ha creato malcontento tra i più anziani, che hanno erroneamente colto un presunto rimando alla formazione militare di epoca fascista. Il primo cittadino di Gavardo ha dovuto fare chiarezza e spiegare il fraintendimento. Il sindaco Davide Comaglio, per ...