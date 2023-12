“Loro i più sfortunati del 2024” Oroscopo del nuovo anno | brutte notizie per questi cinque segni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023) Perzodiacali ilpotrebbe riservare qualche sorpresa di troppo. Verità? Invenzione? Il beneficio del dubbio è quanto mai legittimo come è indubbio che, a distanza di secoli da quando gli uomini iniziarono a pensare che le stelle potessero in qualche modo influenzare il destino, l’continua ad esercitare un fascino irresistibile su miliardi di persone. Per chi si sente particolarmente sfortunato, per chi “eh ma le cose belle solo agli altri” e per gli inguaribili sognatori del 6 al Super Enalotto subito una precisazione. >“Vuoi sapere che le ho detto?”. I segreti di “cosa fa in bagno” al Grande Fratello, Beatrice dice tutta la verità ad Anita. Per Sara sono guai Il destino ha diviso la fortuna in parti uguali. O meglio, nella sfortunata toccherà i ...