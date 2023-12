Londra chiama Roma | Fratelli d’Italia ospite del parlamento britannico Menia | una grande emozione

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Non capita di frequente che la delegazione di un partito italiano venga accolta al, un evento celebrato con legittimo orgoglio dalla delegazione diche lunedì 11 dicembre è stata ricevuta aHouse of Parliament, alla presenza del parlamentare conservatore, già ministroPaul Scully, ospitante e padrone di casa, di Vincenzo Zaccarini e Domenico Meliti (rispettivamente responsabile diRegno Unito e dei Conservatori Italiani Britannici).: l’orgoglio di«È per me un onore essere stato presente in questa sede – ha detto Roberto, responsabile del Dipartimento ...