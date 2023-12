(Di martedì 12 dicembre 2023) L'annuncio del ministro dell'Agricoltura Il ministro dell'Agricoltura, Francesco, ha annunciato che sono stati "prorogati i termini per l'attivazione dellaa te'. Tutte quelle famiglie, che non erano riuscite a ritirare lao a effettuare la prima transazione entro lo scorso 15 settembre, potranno attivare la card e disporre, dal 15 dicembre

Lollobrigida: "Prorogata carta Dedicata a te"

L'annuncio del ministro dell'Agricoltura Il ministro dell'Agricoltura, Francesco, ha annunciato che sono stati "prorogati i termini per l'attivazione della Carta 'dedicata a te'. Tutte quelle famiglie, che non erano riuscite a ritirare la carta o a effettuare la prima ...

Lollobrigida: 'Prorogata la Carta Dedicata a te, cresce il fondo' Agenzia ANSA

Carta Dedicata a te, governo decide per proroga e aumento fondi. Ecco chi può richiederla Sky Tg24

Prorogati i termini per l'attivazione della Carta dedicata a te: ecco le novità

(Teleborsa) - "Prorogati i termini per l'attivazione della Carta dedicata a te. Le famiglie, che non erano riuscite a ritirare la carta per gli acquisti alimentari o a effettuare la prima transazione ...

Carta "Dedicata a te", c'è la proroga: 382,50 euro (più bonus benzina), ecco chi può richiederla

La Carta "Dedicata a te" viene prorogata e i fondi crescono: le famiglie che non erano riuscite a ritirare la carta per gli acquisti alimentari o a effettuare la prima transazione entro ...