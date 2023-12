LIVE Sci alpino | Prova discesa Val Gardena 2023 in DIRETTA | l’americano Goldberg sorprende tutti Kilde secondo | buoni segnali per Paris

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:48 OTTIMO BOSCA! L’azzurro è nettamente il migliore degli ultimi scesi, per lui diciottesimo posto (+2.10) appena tre decimi dietro a Schieder! 12:47 Molto bene l’azzurro in alto, alintermedio ha il 13° tempo complessivo e un ritardo di +0.45 da. 12:46 Al cancelletto, con il pettorale n.53, è il momento di Guglielmo Bosca! 12:41 Ripete lail canadese Cameron Alexander, che evidentemente prima era stato fermato in quanto Sander occupava la pista. Per lui comunque tempo alto, il 30°, a +3.44 da. 12:37 Adesso gli aggiornamenti saranno meno frequenti, ma seguiremogli azzurri ancora in gara (sono ben sei ancora al cancelletto) ed eventuali inserimenti in Top-10 di altri atleti. 12:36 SIMON ...