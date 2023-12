LIVE Sci alpino | Prova discesa Val Gardena 2023 in DIRETTA | finalmente si arriva in Italia! Dalle 11 45 primo test sulla Saslong

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:30 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella primadellalibera della Valallenamento in previsione del trittico di gare veloci valide per la Coppa del Mondo-2024 di scimaschile. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella primadellalibera della Valallenamento in previsione del trittico di gare veloci valide per la Coppa del Mondo-2024 di scimaschile. Si...