LIVE Greenyard Maaseik-Civitanova | Champions League volley in DIRETTA | trasferta in Belgio da non snobbare

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella sfida della terza giornata della pool E difemminile di pallavolo tra i belgi dele la Lube. Dopo le due nette vittorie con l’Arcada Galati e sul campo del VK Lvi Praga, la Lubeaffronta lasul campo del, formazione belga dalla grande tradizione che finora ha subito una netta sconfitta interna contro i cechi ed è andato a vincere 3-1 sul campo del Galati. La formazione marchigiana anche in campionato sembra aver trovato il ritmo giusto dopo un avvio non semplice. la Lube, che arriva dall’importante successo sul campo del ...