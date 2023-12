LIVE Greenyard Maaseik-Civitanova 0-1 | Champions League volley in DIRETTA | belgi avanti nel secondo set | 12-10

Leggi su oasport

18-16 Primo tempo dietro Polak 17-16 Errore al servizio16-16 Vincente Yant da zona 4 16-15 Errore al servizio15-15 Che botta di Nikolov in parallela da zona 4 15-14 Primo tempo Fornes 14-14 Errore al servizio14-13 Primo tempo Fornes 13-13 Mano out Lagumdzija da zona 2 13-12 Errore al servizio13-11 Errore al servizio12-11 Attacco vincente di Yant da zona 2 12-10 Pallonetto vincente di Bartos da zona 2 a chiudere un'azione convulsa 11-10 Mano out Lagumdzija da seconda linea 11-9 Out l'attacco di Yant da zona 4 10-9 Ace di Vanker 9-9 Vincente sulle mani del muro Bartos da zona 4 8-9 Out l'attacco di Cox da zona 2 8-8 Primo tempo Larizza 8-7 Errore al servizio ...