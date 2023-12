LIVE Freestyle | Skicross Arosa 2023 in DIRETTA | Tomasoni ai quarti | fuori Deromedis e Zuech

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:31 Adesso è il momento deifemminili! In pista subito il fenomeno Sandra Naeslund 20:29 BENISSIMO FEDERICO! L’AZZURRO PARTE FORTE, SI PORTA AL COMANDO E CONFERMA IL SUO GRANDE STATO DI FORMA NELLE NEVI ELVETICHE. ABBIAMO UN ITALIANO AIRound of 16 – Heat 8 RANK BIB NAME NAT INTER 1 1 2Federico ITA 1 2 15 Mobaerg Erik SWE 2 3 18 Detraz Romain SUI 3 4 34 Jay Alexis FRA 4 20:28 Adesso dita incrociate! E’ il momento di Federico! Forza Federico, Pettorale rosso numero 2 per lui. 20:27 Succede di tutto in questa batteria tra spinte, sorpassi e controsorpassi. Alla fine la spuntano Winkler e Nillson Round of 16 – Heat 7 RANK BIB NAME NAT INTER ...