LIVE Freestyle | Skicross Arosa 2023 in DIRETTA | Simone Deromedis deve reagire dopo un avvio da incubo

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza tappa del circuito di Coppa del Mondo-2024 di sci, specialità, in scena tra le nevi svizzere diun esordio negativo in quel di Val Thorens l’Italia andrà in cerca di riscatto, affidandosi chiaramente al leader. Il Campione del Mondo in carica ha strappato il diciassettesimo posto in qualifica, con il chiaro intento di raccogliere una posizione d’alto profilo e raddrizzare così un inizio di stagione estremamente negativo. Ricordiamo infatti chein Francia non è riuscito a qualificarsi in gara-1, fermandosi poi agli ...