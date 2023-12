LIVE Freestyle | Skicross Arosa 2023 in DIRETTA | eliminato Deromedis | fuori anche Zuech

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:20 Reece Howden e Tchiknavorian si qualificano ai quarti.David Mobaerg Round of 16 – Heat 3 RANK BIB NAME NAT INTER 1 1 5 Howden Reece CAN 1 2 37 Tchiknavorian Melvin FRA 2 3 53 Wilmsmann Florian GER 4 4 21 Mobaerg David SWE 3 Round of 16 – Heat 4 RANK BIB NAME NAT INTER 1 4 Tchiknavorian Terence FRA – 13 Hronek Tim GER – 20 Mahler Kristofor CAN – 36 Baur Tobias SUI – 20:18 No!Dominiksaluta la gara. L’azzurro va troppo lungo in discesa e chiude al terzo posto Round of 16 – Heat 2 RANK BIB NAME NAT INTER ...