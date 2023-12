LIVE Freestyle | Skicross Arosa 2023 in DIRETTA | Deromedis si qualifica agli ottavi

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:34 Niente da fare per Zuech che chiude al terzo e ultimo posto la sua batteria Round of 32 – Heat 3 RANK BIB NAME NAT INTER 1 9 Drury Kevin CAN 1 24 Traxler Daniel AUT 2 41 Zuech Dominik ITA 3 18:32 SECONDO POSTO PER SIMONE. L’azzurro cede il passo all’austriaco Tristan Takats. Ora è il turno di Zuech. Round of 32 – Heat 2 RANK BIB NAME NAT INTER 1 48 Takats Tristan AUT 1 17Simone ITA 2 16 Cook Carson CAN 3 49 Lohner Sandro SUI 4 18:31 Finisce la prima batteria con la vittoria di Tyler, ora la batteria di SimoneRound of 32 – Heat 1 RANK BIB NAME NAT INTER 1 33 Wallasch Tyler USA 1 1 Kappacher Adam AUT 2 32 Lenherr Jonas SUI 3 18:30 SI ...