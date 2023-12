L’Italia fa sistema sull’underwater Nasce il Polo per la subacquea

(Di martedì 12 dicembre 2023) Un modello unico, di lavoro sinergico, che mette insieme ministeri, industrie, università ed enti di ricerca sulla nuova dimensione strategica dell’ambiente sottomarino. Così il capo di stato maggiore della Marina militare, l’ammiraglio Enrico Credendino, ha definito ilnazionale della dimensione, inaugurato a La Spezia presso il Centro di supporto e sperimentazione navale della Marina nel corso di una cerimonia che ha visto partecipare i vertici dell’esecutivo interessati alla nuova dimensione, con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il ministro per le Politiche del mare, Nello Musumeci. La nuova realtà, connotata da una marcata cooperazione tra strutture specialistiche della, dovrà fungere da incubatore delle tecnologie per la sicurezza del dominio sottomarino con le sue infrastrutture critiche, dalle ...

Cop28, attesa una nuova bozza. Oltre 100 Paesi chiedono l'addio al fossile

... per 67% italiani cambiamento climatico è priorità globale Il 61% ritiene insufficiente'azione di contrasto all'emergenza climatica da parte dell', intesa comePaese e non solo come ...

Professionisti ICT, nel 2022 in Italia il mismatch tra domanda ed offerta è di 5 a 1 Innovation Post