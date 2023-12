L’Inter si ferma a San Siro | la Real Sociedad è prima | nerazzurri secondi nel girone

Testa, cuore e gambe: il tridente per la salvezza

... c'è(38) che con il 4 - 0 rifilato all'Udinese (12) ... Sarri se la prende con'arbitro che non lascia gli scaligeri in 10 ...4 miliardi e 200 milioni per 3 anni e la serie A in Italia si...

LIVE - Inter-Real Sociedad 0-0: rigore annullato per la Sociedad, Scharer rimedia al Var all'errore L'Interista