L’Inter saluta il primo posto in Champions League | rischio corazzata agli ottavi Il Napoli vince e passa il turno

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) Si è conclusa la fase a gironi per quattro gruppi della. Ilsi è qualificatodi finale. I Campioni d’Italia avevano bisogno di non perdere con più di un gol di scarto contro il Braga e sono riusciti are per 2-0 contro la compagine portoghese di fronte al proprio pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona. Un autogol di Saatci al 9? ha spianato la stradaazzurri, che hanno poi chiuso i conti con la rete di Osimhen, che giusto ieri ha alzato al cielo il Pallone d’Oro africano. Ilha chiuso al secondoil gruppo C con 10 punti all’attivo, alle spalle del Real Madrid (18) che ha battuto l’Union Berlino per 3-2.non è riuscita ad agguantare il ...