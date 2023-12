L' idea di Crosetto | aprire l' esercito ai riservisti

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Non una leva obbligatoria ma volontaria. In grado di formare professionisti addestrati e aggiornati a disposizione del Paese. Una riserva specializzata da utilizzare in caso di necessità. È l'del ministro della Difesa, Guido, che ieri è tornato a parlarne al Forum Adnkronos spiegando che «i tempi che viviamo e che vivremo ci chiederanno sempre di più forze armate professionali, formate, che sappiano che la vita militare non è una scelta facile e mette in conto anche di perdere la vita. Non è una cosa da leva obbligatoria». Il Ministro, dunque, invita aduna riflessione sul tema che già vede, tra Camera e Senato, una serie di proposte per riattivare la leva. Ma l'dinon è questa, anche perché «ripristinare la leva avrebbe poi un costo enorme. Non è stato mai ...