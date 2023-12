Liceo Mamiani di Roma occupato | la preside ai genitori | «Pagherete voi i 64mila euro di fondi che perderemo»

Leggi su open.online

(Di martedì 12 dicembre 2023) I docenti deldisi scagliano contro l’occupazione degli studenti. Ieri laTiziana Sallusti ha inviato una lettera-minaccia aidegli alunni per avvertirli che la protesta starebbe «bloccando l’attività della segretaria». In particolare «la rendicontazione su piattaforma Mim deiPnnr e Pon spesi per i progetti “Digital board” e “Connessione rete”, materiali e servizi che i ragazzi già utilizzano». Il termine ultimo per le scadenze contabili da rispettare, infatti, – spiega la dirigente – finisce il 15 dicembre. E se ilnon riuscirà a rendicontare e a rispettare le scadenze previste perderà ie – con ogni probabilità – saranno ia pagarne i danni che ammontano a ...