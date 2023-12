L’eterno ritorno delle candidature di Cateno De Luca | il principe delle sfide impossibili

Leggi su linkiesta

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’ultima folle idea è annunciata da un selfie di gruppo pubblicato qualche giorno fa. Una tavolata, una cena, con tutti i rappresentantiopposizioni al governo che guida la Sicilia, guidato da Renato Schifani. Ci sono il Partito democratico, i Cinquestelle, e vabbè. Ma c’è anche l’ospite inatteso, Gianfranco Miccichè, l’ex vicerè di Forza Italia ormai animato dalla vendetta contro chi l’ha fatto fuori dal partito (vendetta che sta attuando votando con l’opposizione, in pratica, tutti gli emendamenti nel complicato iter della manovra finanziaria in corso di approvazione all’Ars). E, soprattutto, c’è l’ombra («non potevo esserci per impegni familiari», si giustificherà) diDe, in arte S, leader di Sud chiama Nord (sette deputati all’Ars su settanta) e, secondo i rumors, possibile ...