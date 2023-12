Legge UE su libertà di stampa | no secco dell' Italia | Dobbiamo poter spiare i giornalisti

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Dai verbali di una riunione a porte chiuse del Consiglio europeo, è emerso come l'sia stata l'unica che a minacciare il no in merito allaUE sulladi. In Europa si sta per votare unaa tuteladi, ma il nostro Paese potrebbe essere l'unico dei 27