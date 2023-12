Le vie dell’acqua | sabato la presentazione del docufilm sul Volturno

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti16 dicembre, alle ore 18,00, presso l’Auditorium provinciale di via Ceccano a Caserta, sarà presentato il“Le vie”, realizzato dalla Provincia di Caserta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Vanvitelli, a cura della sceneggiatrice e autrice casertana Barbara Rossi Prudente. “Un modo diverso per parlare del fiumecome risorsa per il nostro territorio – spiega il presidente della Provincia Giorgio Magliocca – per raccontare quanto stiamo facendo per l’ambiente, per i nostri corsi d’acqua, per il nostro mare. Grazie a Barbara Rossi Prudente per aver messo la sua professionalità, la sua passione ed il suo amore per questa terra al servizio dell’ambizioso progetto. Il documentario, di cui ho ...