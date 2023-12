(Di martedì 12 dicembre 2023) La «pesca miracolosa» diorganizzata da Lucae dal suo compagno di avventure Giuseppe Caccia, armatore del rimorchiatore Mare Jonio con la sua compagnia Idra social shipping, a un certo punto diventa qualcosa di diverso rispetto a una normale attività umanitaria. Tanto che i due sono imputati a Ragusa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ma a certificare questa attività un po’ borderline non c’è solo il trasbordo di 27 migranti, dietro lauto pagamento, da un cargo danese sul battello gestito dai nostri due rivoluzionari da salotto. su La Verità

News su Le pressioni di Casarini & c. per farsi dare decine di clandestini da portare in Italia

Le pressioni di Casarini & c. per farsi dare decine di clandestini da portare in Italia

La "pesca miracolosa" di clandestini organizzata da Lucae dal suo compagno di avventure Giuseppe Caccia , armatore del rimorchiatore Mare Jonio con la sua compagnia Idra social shipping, a un certo punto diventa qualcosa di diverso rispetto a una ...

Le pressioni di Casarini & c. per farsi dare decine di clandestini da portare in Italia Panorama

Le pressioni di Casarini & c. per farsi dare decine di clandestini da portare in Italia La Verità

Le pressioni di Casarini & c. per farsi dare decine di clandestini da portare in Italia

Raffica di messaggi per indurre l’armatore di un mercantile che aveva raccolto dei naufraghi ad agire da scafista: «Venite in acque internazionali e consegnateli a noi». La risposta: «Io non infrango ...

Casarini, pressioni per avere migranti: "Andate in acque internazionali e..."

Raffica di messaggi per indurre l'armatore di un mercantile a cedere. Ma lui replica e resiste: "Io non infrango le regole internazionali". Le chat ...