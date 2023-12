Le più belle immagini scientifiche del 2023 scelte da Nature

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 dicembre 2023) Dal curioso geco volante, appartenente ad una nuova specie appena scoperta, alla maestosa culla di stelle più vicina alla Terra, catturata dal telescopio spaziale James Webb, della Nasa, delle Agenzie spaziali europea e canadese, passando per lo scioglimento di uno dei più grandi ghiacciai europei fino alle vorticose tempeste del Polo Nord di Giove fotografate dalla sonda Juno della Nasa: sono solo alcune delle foto protagoniste selezionate dalla rivistatra lepiùdel. Il polpo Argonauta, fotografato nei fondali delle Filippine (Jialing Cai/Ocean Photographer of the Year)