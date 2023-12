Le più belle canzoni di Calcutta | Cosa Mi Manchi A Fare | Paracetamolo e tante altre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023) Nelle piùdic’è tutto quel mondo indie che negli anni 2000 è stato riscritto da una nuova generazione di cantautori. Edoardo D’Erme, questo il suo nome di battesimo, si è ritagliato un ruolo impornella nuova scena italiana come i suoi colleghi Tommaso Paradiso, Appino e tanti altri.Mi(2015) La canzone fa parte dell’album Mainstream, uscito nel 2015. Si tratta di una ballata acustica e sentimentale, in cui il cansi rivolge alla sua ex ragazza chiedendolegli, se non la ama più. Il brano è caratterizzato da una melodia semplice e orecchiabile, e da un testo schietto e sincero, che esprime il dolore e la rabbia di una ...