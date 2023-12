Le Ong a Castel Sant' Angelo per il cessate il fuoco a Gaza

Leggi su agi

(Di martedì 12 dicembre 2023) AGI - Questa sera, sottoa Roma, si è acceso un messaggio luminoso: "ilora". È la richiesta delle Organizzazioni della società civile italiana impegnate da decenni sul campo in attività umanitarie, di cooperazione internazionale e di tutela dei diritti umani, firmatarie dell'appello internazionale "Cease Fire Now", attualmente sottoscritto da oltre 700 organizzazioni di tutto il mondo e oltre un milione di cittadini. Organizzatrici dell'iniziativa: ActionAid Italia, Amnesty International Italia, Amref Italia, Azione contro la Fame Italia, Defence for Children International Italia, Fondazione L'Albero della Vita, Medici Senza Frontiere (MSF), Oxfam Italia, Save the Children Italia, SOS Villaggi dei Bambini, Terre Des Hommes Italia, VIS - Volontariato ...