Le lobby del fossile stanno inquinando il dibattito sul clima a Cop28

Leggi su facta.news

(Di martedì 12 dicembre 2023) Di Anna Toniolo Nelle ore in cui questo articolo viene scritto, il 12 dicembre 2023, il negoziato per l’adozione del documento finale della, cioè la 28° conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamentitici in corso a Dubai dal 30 novembre, è entrato nel vivo. La conclusione della conferenza, infatti, sulla carta è prevista proprio per il 12 dicembre, ma potrebbe andare avanti a oltranza fino a che tutte le parti non arriveranno a un punto d’incontro. Nella giornata di lunedì Sultan Ahmed al Jaber, presidente del vertice, ha diffuso una bozza dell’accordo, che è stata sottoposta all’approvazione dei quasi 200 Stati partecipanti, e che include una serie di azioni che i Paesi potrebbero intraprendere per ridurre le emissioni di CO?. Un testo controverso, che riconosce la necessità di una profonda riduzione dei combustibili fossili, ma non ...