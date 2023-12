Lazio | Sarri | «Fatto un miracolo ad arrivare agli ottavi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Le parole di Maurizio, tecnico della, in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atletico Madrid Maurizioha parlato in conferenza stampa in vista della sfida dellacontro l’Atletico Madrid di Champions League. Di seguito le sue parole. SODDISFAZIONE O VOGLIA DIPRIMI – «Io sono della mia teoria, le partite vanno aggredite. Se non lo fai, le subisci. Vedendo gli allenamenti mi sembrano stimolati, giocare in questo stadio è sempre stimolante. Difficile e stimolante. Spero che i ragazzi abbiano la testa sulla partita e non su altre valutazioni stupide. Il primo posto conta tanto». CAMBIAMENTO – «Spero sia cambiato poco, se non l’errorein 30 secondi a Verona. Avevo la sensazione che avessimouna partita di ...