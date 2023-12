(Di martedì 12 dicembre 2023) Atletico Madrid-, Maurizioè pronto are dal primo minuto Matias: ecco il ritorno dell’uruguaiano Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, la gara di domani sera tra Atletico Madrid esarà quella del ritorno dal primo minuto di Matias. Dail passo è breve:ha bisogno dell’esperienza dell’ex Inter, che formerà il terzetto di centrocampo con Guendouzi e Luis Alberto, in una gara fondamentale per il futuro europeo dei biancocelesti.

News su Lazio, in Champions Sarri rilancia Vecino: da epurato a titolare

Lazio, dalla Champion i soldi per il mercato: ecco quanto vale il primo posto nel girone

Commenta per primo I soldi per il mercato di gennaio possono arrivare dalla. A Madrid ladomani sera andrà a caccia del primato nel girone E non solo per sperare di avere un sorteggio più agevole agli ottavi di finale (già conquistati a prescindere, con una ...

Champions 2023/24 - Diretta Mediaset Infinity 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Oltre alla Champions League, tutta la Coppa Italia Frecciarossa è ... la Supercoppa Italiana avrà un nuovo formato a quattro squadre (con le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio) e si terrà dal ...

Lazio, rifinitura anti Atletico Madrid: Patric ha ancora la febbre e va verso il forfait

Tempo di rifinitura Champions in casa Lazio. I biancocelesti si sono ritrovati questa mattina dalle ore 11 nel centro sportivo di Formello alla vigilia della determinante sfida ...