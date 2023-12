Lazio febbricitante per la Champions | a Madrid senza Rovella e Patric | torna Vecino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 dicembre 2023) Non arriva al meglio laper l’importantissima sfida diLeague con l’Atletico. In Spagna, il gruppo di Maurizio Sarri arriva rimaneggiato, causa anche di numerose influenze all’interno dello spogliatoio. Un undici titolare che promette sorprese, quello che il mister biancoceleste sarà costretto a schierare al Wanda Metropolitano per una partita dal sapore di primato nel girone. Verso Atletico: biancocelesti alle prese con la febbre Per la sfida di mercoledì sera sembrava recuperato, alle prese negli ultimi giorni con un fastidio al polpaccio. Il difensore spagnolo, però, nelle ultime ore si è dovuto rifermare, questa volta per i sintomi dell’influenza. Per la febbre persistente, il ragazzo è stato tenuto a riposo nell’ultimo allenamento, in ...