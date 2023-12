News su Lavoro, secondo il ministero 3,44 milioni attivazioni e trasformazioni

Alessandro Carbonata alias Grandolfo del Metodo Fenoglio in 3 parole: curiosità, ricerca, divenire. L'intervista

Di lui Grandolfo dice: "Cavolo, è una persona che fa questoin modo rivoluzionario, perché ... Da alcuni anni ha ritrovato un grande entusiasmo eme è ritornato il Bellocchio di un tempo. ...

De Luca: più assunzioni di "fragili" e contabilità asseverate per un'economia più inclusiva e etica Consulenti del Lavoro

Infortuni sul lavoro, in Sicilia calo del 23% secondo i dati Inail RaiNews

Rimini, novità alla Biblioteca Gambalunga: nasce l’area fumetti e manga

Dopo la Sala Holden creata per i giovani dai 13 ai 19 anni come luogo riservato in cui incontrarsi per studiare, fare lavori di gruppo o scegliere ... visto che il fumetto sta vivendo in Italia una ...

Allattamento prolungato: sì o no

Per molti è bizzarro, morboso, diseducativo. Per queste mamme, invece, l'allattamento prolungato fino ai 2 o 3 anni è un momento di intimità.