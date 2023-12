Lavoro | lo studio Cgil | “Non va tutto bene In 15 anni +30% di precari e +16% di part time involontari con pesanti effetti sulle buste paga”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Un aumento del 30% in 15degli occupati a termine. Una crescita di 16,6 punti del tasso dio, andato di pari passo con un calo delle ore lavorate. Nel complesso, un tasso dietà salito dal 13,1 al 15,7%. Sono i dati messi in fila dalle aree Politiche per lo sviluppo e Mercato deldellanel rapporto “Reale stato dell’occupazione in Italia“, che confuta il trionfalismo del governo riguardo agli ultimi dati Istat sul mercato del. Non più confrontabili, peraltro, con quelli della nota Flash di Banca d’Italia, ministero dele Anpal, che non viene più pubblicata da luglio. “Nonostante nel complesso aumenti (raggiungendo a ottobre 2023 i 23,7 milioni circa di occupati con un tasso del ...