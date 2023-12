Lavoro | incentivi per chi rientra in Italia

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 dicembre 2023) Favorire la natalità ma anche il rientro indi chi ha deciso di lasciarla per, questo uno degli obiettivi del governo. Che ha ottenuto il via libera il 5 dicembre scorso per il testo del decreto legislativo sulla fiscalità internazionale e si appresta a recepire le indicazioni delle commissioni parlamentari a favore delle famiglie. Al centro dell’attenzione c’è la facilitazione del rientro per i lavoratori che sceglieranno di tornare ina partire dal primo gennaio 2024, stabilendo la loro residenza nel nostro paese. Tra le principali novità figura la possibilità di un regime più favorevole: si prospetta la detassazione aumentata al 60-70% per i genitori di minori che decidono di fare ritorno. La richiesta di modifica includeva anche l'”incentivazione della natalità attraverso ulteriori agevolazioni per i lavoratori ...