Latina | il cuore grande dei militari | regalano giocattoli e libri ai piccoli pazienti ricoverati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 dicembre 2023) Nella giornata di oggi, martedì 12 dicembre 2023,del Comando Provinciale della Guardia di Finanza disi sono recati presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria Goretti per consegnare alla struttura, a beneficio deiividonati in occasione del Natale dalle Fiamme Gialle pontine., si innamora della vicina ma non è ricambiato: “Ero la sua ossessione, mi bussava anche di notte” Sorpresa per iin un ospedale aAl breve ma significativo evento erano presenti il Direttore Generale dell’ASL di, la Dott.ssa Silvia Cavalli, il Primario della UOC di ...