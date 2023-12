(Di martedì 12 dicembre 2023), 12 dicembre 2023 – La Polizia di Stato diha procedutonotifica della “misura cautelare del divieto di avmentopersona offesa” nei confronti di undel capoluogo. La misura cautelare emessa nei confronti dell’uomo costituisce l’epilogo di una attività espletata dagli agenti della seconda sezione della Squadra Mobile e che trae origine ddenuncia di una donna che, da circa un anno, abitava nello stesso stabile dell’uomo. Sin dal suo arrivo in quel condominio, la stessa è stata fatta oggetto delledell’uomo, il quale, noncurante del diniego opposto ddonna ad ogni possibile interesse nei suoi confronti, ha posto in essere con continuità una serie di condotte ...

News su Latina, attenzioni morbose e stalking alla vicina di casa: in manette 45enne

