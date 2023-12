(Di martedì 12 dicembre 2023) Leggi Anchepubblica sui social un inedito, che è un messaggio d'amore: 'No Time For Love Like Now' Leggi Anche, ecco il video del primo singolo 'Your Capricious Soul' Le ...

L'arte di Michael Stipe oltre la musica: a Milano in mostra "la vulnerabilità come qualità"

... che è un messaggio d'amore: 'No Time For Love Like Now' Leggi AncheStipe, ecco il video ...che nella mostra si riferisce a molti fotografi e artisti ('Ho studiato e apprezzato molto l'e ...

L'Arte di Michael Stipe, l'ex frontman dei R.E.M. in mostra a Milano Sky Tg24

Michael Stipe in mostra a Milano: «L'arte è come la musica» ilmattino.it

La vulnerabilità come bellezza: Michael Stipe artista a Milano

Milano, 12 dic. (askanews) - La vulnerabilità come forza propulsiva, come filosofia che ci permette di vivere nel caos accelerato dell'iper presente. Di questo trattano le opere d'arte di Michael Stip ...

L'arte di Michael Stipe oltre la musica: a Milano in mostra "la vulnerabilità come qualità"

Fino al 16 marzo alla Fondazione ICA l'esposizione "I have lost and I have been lost but for now I'm flying high", la prima dell'ex leader dei R.E.M.