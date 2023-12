L’Arezzo ha un potenziale che non riesce a sfruttare appieno

Leggi su lortica

(Di martedì 12 dicembre 2023) Prima cheaffrontasse la trasferta di Sassari, contro la Torres, lanciatissima al secondo posto del girone B della serie C, se mi avessero chiesto come sarebbe andata a finire avrei risposto “3-0 per la Torres”. Era il risultato normale: 37 punti i sardi, 19, un affanno notevole nel difendere la porta amaranto, difficoltà dei nostri eroi a segnare per quanto prodotto. Invececi ha sorpresi; ha di fatto conteso la vittoria alla Torres con autorevolezza; il 3-2 dei padroni di casa non la dice tutta. Gli amaranto hanno giocato al livello degli avversari e se avessero pareggiato o addirittura vinto non avrebbero rubato, come non ha rubato nulla la Torres, che pure ha potuto utilizzare a proprio favore una giornata storta di Trombini, portiere delche nella circostanza è apparso un vero ...