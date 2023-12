Lamborghini Urus | un esemplare arruolato nella Polizia di Stato – FOTO

(Di martedì 12 dicembre 2023) Prosegue la collaborazione trae ladi, un binomio che dura da quasi un ventennio. Stavolta a indossare la divisa della Stradale sarà unaPerformante, in servizio a partire dal 2024. Trattasi del sesto bolide di Sant’Agata Bolognese a entrareflotta della: il Super Suv, infatti, si va ad aggiungere alla Huracán LP610-4, per essere impiegata per servizi speciali, tra cui il trasporto sanitario urgente di organi e plasma. “E’ con grande piacere che rinnoviamo la collaborazione, ormai ventennale, con ladi”, commenta in una nota ufficiale Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili: “Sapere che i nostri modelli sono utilizzati per funzioni di pubblica ...

