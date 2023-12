Google Play Ground: divertiamoci a trovare le parole più ricercate in 25 anni di storia

E c'è di tutto, dalle boyband alle emoji, dai calciatoridolci. altrettanto non si può dire per ' come aiutare le persone ' e'... Quest'anno dunqueci fa divertire in diversi modi: Most ...

L'AI di Google può riassumere tutta la nostra vita in una foto WIRED Italia