Ladri in azione nella serata di ieri | due abitazioni prese di mira

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue furti indella città sono stati denunciatidi: uno è avvenuto a contrada San Cumano, l’altro a Ponte delle Tavole. Approfittando dell’assenza dei proprietari, ignoti, dopo essere entratiprima casa, hanno sottratto oggetti in oro, una carabina e alcune bottiglie di vino. L’altro furto, quello avvenuto a Ponte delle Tavole, ha visto “protagonisti” sempre ignoti che, dopo aver rotto una finestra, hanno rubato oggetti in oro. Sul posto sono intervenuti i Carabinper effettuare i rilievi L'articolo proviene da Anteprima24.it.

