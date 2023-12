(Di martedì 12 dicembre 2023) L’Amministratore Delegato di TIM, con un messaggio su LinkedIn, apre uno spunto di riflessione: garantire pianiillimitati, in futuro, potrebbe non essere. ...

TIM, allarme dell'AD: "prezzi diminuiscono ed il consumo di dati aumenta, è insostenibile"

Con un lungo post pubblicato qualche giorno fa su LinkedIn, e ripreso dai colleghi di Corriere Comunicazioni, l'amministratore delegato diPietroha lanciato l'allarme sulla sostenibilità del mercato delle telecomunicazioni, sottolineando come allo stato attuale la situazione non sia più sostenibile. Nella fattispecie, ...

Labriola, TIM: “Aumenta il consumo di dati e scendono i prezzi. Non è sostenibile” DDay.it

TIM, l'AD Labriola avvisa: il mercato delle telecomunicazioni "non può più funzionare" HDblog

Tim, la campagna per sensibilizzare sulla parità di genere

Tim, il gruppo leader in Italia nell'ICT (Information and communication technologies), lancia la campagna 'La parità non può aspettare'.

“La parità non può aspettare”, al via la campagna istituzionale TIM contro il Gender Gap

Leggi su Sky TG24 l'articolo “La parità non può aspettare”, al via la campagna istituzionale TIM contro il Gender Gap ...