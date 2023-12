La verità fa rumore | intervista a Dario Morello

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 12 dicembre 2023)“Spartan”è un pugile italiano di 30 anni che registra un record di 21 vittorie, di cui 4 ottenute per KO, e una sconfitta. Vanta due cinture internazionali in bacheca insieme al titolo italiano.è molto conosciuto e seguito anche fuori dal ring per le sue frequenti comparse nei video di youtuber del mondo “food”, come Franchino Er Criminale e Giulia Crossbow. Nell’ambiente del pugilato è noto per le sue dichiarazioni senza peli sulla lingua, che gli hanno attirato le luci dei riflettori ma anche qualche antipatia. In occasione di un suo match recente ha fatto stampare delle tshirt con la scritta (ironica) “Io odio”: insomma, parliamo di un personaggio estroso, mai banale, che non ha paura di prendere posizioni scomode. Il 15 dicembre tornerà in azione in diretta su ...