La storia di Silvana Ghiazza | la prof che ha lasciato la sua eredità agli studenti dopo aver scoperto il tumore

(Di martedì 12 dicembre 2023) Una vita dedicata, fino alla fine, alla passione per la suaessione: l’insegnamento., docente di letteratura contemporanea all’Università di Bari, è morta die ha deciso di lasciare la suae alle studentesse meno abbienti. Prima di morire, infatti, ha dato vita a una fondazione che finanzierà due borse di studio, una diretta ai medici specializzandi in oncologia – nello specifico nella ricerca sulal pancreas – e un’altra per le ragazze e i ragazzi meritevoli in letteratura. Oggi 12 dicembre, la fondazione è stata inaugurata al Museo civico di Bari, alla presenza del rettore dell’università, Stefano Bronzini, che conosceva personalmente la docente. «È stato un dono poter conoscere ...