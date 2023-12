La settimana corta? Sì | ce la possiamo permettere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Alla fine dell’800, nelle filande torinesi, le operaie lavoravano in media 16 ore al giorno. Con esse i loro bambini. Sarà una legge del 1899 a fissare in Italia il massimo a 12 ore e vietare il lavoro notturno per le donne e i ragazzi dai 13 ai 15 anni. Ma non fu certo una conquista indolore. Anche a quelle donne, e poi agli operai e alle mondine che nel 1906 rivendicavano le otto ore, le imprese rispondevano: “Nonpermettercelo”. Eppure quelle otto ore, dopo intense lotte, arrivarono: nel 1919, insieme alladi 48 ore, per i metalmeccanici, nel 1923 per tutte le categorie. “Non cidi rinunciare alla forza lavoro dei minori”, non cidi rinunciare al lavoro di notte, di domenica e di sabato”. Se siamo arrivati a 40 ore ...