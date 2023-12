(Di martedì 12 dicembre 2023) La nunziatura apostolica in Brasile ha chiesto all'anziano monsignor José Luis Azcona Hermoso di lasciare la terra dove vive da 36 anni. Nel 2019 aveva criticato il Sinodo sull'Amazzonia e Pachamama

Il Papa, evitare carrierismo ma è giusto premiare il merito

"So che laogni anno registra un deficit importante. In effetti, tutta l'organizzazione è per la missione e le fonti di finanziamento sono limitate. Ma sappiamo che se si sperimenta un deficit, questo ...

Ceneri, la Santa Sede apre alla conservazione di una “minima parte” in un luogo significativo per il defunto la Repubblica

La Santa Sede "sfratta" il vescovo 83enne amico di Medjugorje ilGiornale.it

Santa Lucia del Mela: Il post social di Sciotto che fa discutere. Il sindaco annuncia le dimissioni

Sta facendo discutere, in queste ore, un post del Deputato Regionale Matteo Sciotto che, su Facebook, ha annunciato le sue ...

La Santa Sede "sfratta" il vescovo 83enne amico di Medjugorje

La nunziatura apostolica in Brasile ha chiesto all'anziano monsignor José Luis Azcona Hermoso di lasciare la terra dove vive da 36 anni. Nel 2019 aveva criticato il Sinodo sull'Amazzonia e Pachamama ...