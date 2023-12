(Di martedì 12 dicembre 2023) La Commissaria per i diritti dell'infanzia della presidenza della Federazione Russa Maria Lvova - Belova ha presentato un rapporto sui risultati dell'interazione con l'inviato del Papa, il cardinale ...

News su La Russia rivela la collaborazione con Zuppi per restituire i bambini ucraini sottratti

La Russia rivela la collaborazione con Zuppi per restituire i bambini ucraini sottratti

"Si tratta in particolare di tre bambini arrivati ;;con la madre innel 2022. A causa della difficile situazione di vita in famiglia, i bambini sono stati collocati in un centro sociale di ...

Ucraina, l’intelligence russa rivela: “L’Occidente vuole sostituire Zelensky” Agenzia Nova

Perché il summit con Kim rivela l’impreparazione di Putin (e della Russia) Corriere della Sera

La Russia rivela la collaborazione con Zuppi per restituire i bambini ucraini sottratti

La Commissaria per i diritti dell'infanzia della presidenza della Federazione Russa Maria Lvova-Belova ha presentato un rapporto sui risultati dell'interazione con l'inviato del Papa, il cardinale Mat ...

Gay in Russia, le storie di chi è costretto ad andar via: “Adesso qui tutti hanno davvero paura”

“Temo per la mia vita”, dice Danila. Che ha deciso di emigrare. “Le richieste di aiuto per l’espatrio si moltiplicano”, rivelano le Ong. Dopo la decisione della Corte suprema che ha messo al bando il ...